На обслуживание фонтанов Шымкента выделено 390 млн. тенге

На обслуживание фонтанов Шымкента выделено 390 млн. тенге

Шынар Оразова
В Шымкенте в этом году сезон фонтанов начался раньше. На объекты, украшающие город, из бюджета выделено 390 миллионов тенге.

По официальным данным, в городе насчитывается 86 фонтанов. Из них 41 находится на балансе управления развития комфортной городской среды. В целях развития городской инфраструктуры и создания удобных климатических участков для жителей, за счёт спонсоров дополнительно построено и введено в эксплуатацию 18 новых фонтанов.

Эта инициатива направлена на улучшение эстетического облика города и повышение привлекательности общественных пространств.

