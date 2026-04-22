Фонтан «Шанырак» появится в новом сквере Шымкента

В Шымкенте на один сквер станет больше, территорию обещают сделать комфортной как для пожилых людей, так и для детей. Сейчас на территории ведутся строительные работы.

Новое комфортное пространство обустраивают по улице Жангельдина. Сейчас здесь ежедневно гудит спецтехника и проводятся земляные работы. Специалисты уже приступили к разметке будущих прогулочных дорожек и зон озеленения. Согласно проекту, здесь появится обустроенная территория с учётом потребностей горожан. Особенным подарком для жителей района станет зона аэробики.

«Объект расположен по улице Жангельдина, 28. В настоящее время идут демонтажные работы. В дальнейшем планируется установка навесов, чтобы жители и, особенно, пожилые люди, могли укрываться от дождя и солнца, проводить время на свежем воздухе. Предусмотрена укладка брусчатки, благоустройство территории вдоль русла реки Карасу и ее очистка. Здешняя территория долгое время была запущенной, но в этом году здесь будут значительные перемены», — говорит подрядчик Абдиманап Рыскулов.

В рамках проекта предусмотрено укрепление береговой линии с использованием габионных конструкций. Одним из главных элементов станет бассейн размером 15 на 5 метров, который обустроят прямо в русле реки Карасу. В жаркие летние дни это станет приятным сюрпризом для юных жителей. Ещё одной особенностью сквера станет оригинальный фонтан в форме шанырака, в центре которого высадят дерево, создавая необычное и символичное пространство для отдыха.

Местные жители началу строительных работ только обрадовались. Возведение сквера стало символом приятных перемен. Горожанка с нетерпением ждет когда территория преобразится: здесь обещают обустроить удобные парковочные места, разбить цветники и взрастить зелёные газоны.

«Рядом с нашими домами находится спортшкола и очень здорово, что у детей появится место для прогулок — по красивой, благоустроенной территории. Мы рады, что наконец-то у нас будет возможность гулять по вечерам рядом с домом: раньше приходилось ездить в парки или на Арбат. Переменам радуются и мамы с малышами. Теперь им будет где гулять», — делится жительница дома, рядом с которым идет стройка, Аяла Нурпеис.

Решат специалисты и проблемы и с освещением, которого на этом участке не было. В сквере будут современные фонари, скамейки, так, что гулять у воды будет у воды будет очень удобно.