Грузовик с хозпостройками сгорел во дворе частного дома в Шымкенте

В ночь на 5 августа в микрорайоне Курсай города Шымкента вспыхнул пожар на территории частного домовладения. Причина возгорания пока неизвестна.

«Горели навес площадью 20 квадратных метров, грузовой автомобиль марки Jinbei Sy, около 0,06 гектара сухой травы и мусора. В результате происшествия пострадавших и погибших нет», — сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города Шымкента.

По информации городского департамента по ЧС, причина пожара устанавливается. Полностью огонь был ликвидирован за два часа.