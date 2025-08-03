Гвардеец из Шымкента стал живой библиотекой стихов Абая

Накануне Дня Абая военнослужащие воинской части 6506, проходящие службу в Шымкенте, присоединились к Декаде чествования великого поэта. Среди солдат, охраняющих покой мегаполиса, есть те, кто с юных лет увлечён творчеством Абая. Один из них — рядовой Бахытжан Артыкбай.

С раннего детства Бахытжан проявлял интерес к литературе и ещё в начальной школе начал учить наизусть стихи Абая Кунанбаева. Позднее он стал победителем республиканского конкурса чтения произведений Абая. Сегодня он знает наизусть более 50 стихотворений поэта.

— Слова Абая — это школа нравственности и мудрости. В свободное время я перечитываю его стихи, стараясь воспитывать своё внутреннее «Я». В каждом его стихотворении чувствуется духовная глубина, воспитание и поучительность, — говорит гвардеец.

В рядах войск правопорядка служит и ещё один почитатель творчества Абая — рядовой Жулдызбек Ромашев. Он также является призёром республиканского конкурса чтецов произведений великого казахского поэта. Его мать — учитель казахского языка и литературы, поэтому с детства он был окружён творчеством Абая Кунанбаева.

Сегодня оба военнослужащих не ограничиваются только выполнением воинского долга — они вносят вклад и в духовную сферу. Продвигая наследие Абая среди сверстников, они декламируют его стихи и пробуждают интерес к великому слову поэта.

Отметим, что в этом году исполняется 180 лет со дня рождения Абая. В связи с этим в воинских частях Национальной гвардии МВД РК проходят тематические и поэтические вечера.