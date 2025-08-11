К празднованию дня строителя в колледже организовали необычную выставку

Ко дню строителя в колледже имени Манапа Утебаева прошла творческая выставка. На ней специалисты познакомили студентов с особенностями строительной сферы.

Нурмахан Калабаев, мастер производственного обучения, уже 10 лет преподаёт в этом учебном заведении. Он отмечает, что важно показывать молодёжи рабочий процесс на практике.

«Строительство — вечная профессия. В развитых странах стройка идёт постоянно. Поэтому сегодня профессия строителя — одна из самых востребованных. Поздравляю всех с Днём строителя. Мы обучаем, как правильно класть кирпич. Сейчас мы именно этому и учим — как класть кирпич в зависимости от назначения», — говорит мастер производственного обучения Нурмахан Калабаев.

Одна часть двора колледжа была отведена для того, чтобы учащиеся и гости могли попробовать себя в кладке кирпича, а в другой расположили макеты готовых объектов — от зданий, украшающих город, до промышленных комплексов.

Жибек Базарбай, студентка: «Это молодёжный спортивный комплекс, сделанный совместно с учениками. Здесь на улице есть зелёная зона, велодорожка, футбольное поле. Внутри можно тренироваться, а снаружи — отдыхать».

Свои проекты представили студенты специальностей «Архитектура», «Дизайн», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Организаторы отмечают, что цель мероприятия — заинтересовать молодых строителей профессией.

Жулдыз Досалиева, заместитель директора колледжа по учебной работе: «Наша цель — привлечь школьников к этой специальности, показать особенности профессии прямо в процессе работы. Есть родители, которые спрашивают: что это за профессия, чем они занимаются, как это делается? С этой целью и была организована выставка. Все экспонаты здесь сделаны руками наших студентов».

Сегодня в колледже обучается 1800 студентов по 12 специальностям на основе государственных грантов. А вместе с обучающимися на платной основе общее количество студентов превышает две тысячи человек.