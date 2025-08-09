Казахстанцы начали осознанно относиться к защите личной информации

Казахстанцы активнее защищают свою личную жизнь и персональные данные. За 7 месяцев этого года зарегистрировано 58 уголовных правонарушений в этой сфере, почти на 20% больше, чем годом ранее. Административных дел же, стало вдвое меньше 27 случаев, а сумма штрафов превысила 8 млн тенге.

Эксперты считают это положительным сигналом: граждане начали чаще использовать нормы уголовного кодекса для защиты своих прав и предотвращения вмешательства в личное пространство.

Руслан Кибке, правозащитник: «Сама по себе данная статья, она такая, довольно-таки обширная. Там, скажем так, распространение, собирательство информации до, скажем так, входа на частную территорию. Скорее всего, вырос уровень ответственности тех организаций, сотрудников, которые непосредственно несут персональную ответственность за распространение тех или иных персональных данных наших граждан».

Уровень цифровой грамотности в стране немного вырос. В прошлом году этот показатель составил 89,1%. Наименьшие результаты в регионах с преобладанием взрослого населения: Северо-Казахстанской, Абайской и Мангистауской областях. В шести из двадцати регионах цифровая грамотность снизилась, что, по мнению специалистов, отражается и на уязвимости граждан в вопросах информационной безопасности

Калилалло Байтасов, эксперт в области кибербезопасности: «Сейчас уже при приеме на работу люди начинают задавать соответствующий вопрос, зачем вам мои персональные данные. При многих, скажем так, работах с интернет-маркетплейсами многие люди пишут в поддержку, что я не буду предоставлять эту информацию, потому что это мои персональные данные. Но, я думаю, все-таки акцент больше надо делать на обучении, пропаганде, скажем так, информационной безопасности. Вот этот момент вообще очень сильно упущен».

Юристы напоминают, что государство гарантирует защиту персональных данных. И призывают к ответственности.

Евгений Яворский, адвокат: «Мы сталкиваемся с постоянными утечками, надо как-то продумать механизмы защиты. Те, кто отвечает за этот фронт работы, надо более жестко спрашивать, почему происходят сбои и утечка персональных данных».

Эксперты говорят, в эпоху цифровизации право на личную жизнь и безопасность персональных данных не роскошь, а базовая необходимость. Поэтому вероятнее всего казахстанцы будут активнее отстаивать это право.