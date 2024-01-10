Базы телефонных номеров казахстанцев продают в Интернете

Базы телефонных номеров продают в интернете. Их можно купить от 2000 тенге и выше, в зависимости от количества контактов.

Базу можно выбрать не только по городу или району, но и по предпочтительной аудитории — мужчины или женщины определенного возраста. Эти номера покупают для того, чтобы затем производить рассылку или звонить, предлагая товары и услуги, а также для личных целей и даже шантажа. В минцифры говорят, такое распространение персональных данных незаконно.

«За нарушения законодательства РК О персональных данных и их защите предусмотрена административная ответственность, согласно статьи 79 КоАП РК, и уголовная, согласно статье 147 УК РК», — говорит Ырысты Жалилханова, главный эксперт комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК.

Правда, для того чтобы привлечь нарушителей к ответственности нужно заявление потерпевшего, если тот обнаружит свой номер телефона в подобной базе данных. Но вряд ли кто-то будет покупать ее просто так. Специалисты говорят, номера утекают в сеть разными способами, это может произойти при взломе различных сервисов, их также продают нечистые на руку сотрудники компаний, а еще это происходит во время регистрации на различных сайтах. Чтобы на ваш номер не приходили сомнительные рассылки и не поступали звонки, эксперты советуют использовать своего так называемого цифрового двойника.

«Если вам нужно использовать свой номер для регистрации где-то, то не делайте это со своего основного номера, а купите вторую сим карту, положите ее в телефон и храните ее для того чтобы получать единоразово SMS для регистрации. Если база утечет, вы точно будете знать, что это ваш не основной номер и, что с него вообще можно не брать трубку, потому что туда вам точно никто важный не позвонит», — говорит Евгений Питолин, эксперт по кибербезопасности.

Специалисты советуют не оставлять свои номера на сомнительных сайтах и сервисах и соблюдать хотя бы минимальную приватность в соцсетях.