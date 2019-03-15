В Казахстане и странах Центральной Азии 21-23 марта празднуется Наурыз. Для казахстанцев и жителей других государств этот праздник является символом весеннего обновления, плодородия и дружбы.

В этот день многие облачаются в национальные костюмы, в городах и аулах проводятся праздничные мероприятия. Sputnik Казахстан вспомнил о забытых традициях и обычаях, которые проводились в честь празднования Наурыз.

Забытые поверья и ритуалы на Наурыз

В старину до прихода Наурыза люди приводили свои дома и хозяйство в порядок. Считалось, что если Наурыз «входит» в чистый дом к хорошему хозяину, то болезни, неудачи, невзгоды обходят его стороной.

Кроме этого, в далеком прошлом этот праздник начинался со встречи рассвета, со старинного ритуала «Бұлақ көрсең — көзін аш» («Если увидишь родник — расчищай его исток»). Взрослое население, молодежь и дети с рассвета расчищали родники и сажали деревья.

Также в древности люди верили, что человек, встретивший Наурыз в обновке, весь год будет доволен.

Отметим, что ранее перед празднованием все сосуды в домах наполнялись молоком, айраном (кефир), чистой водой и зерном. Люди верили, что данный ритуал поможет им привлечь удачу и богатый урожай.

Не все знают о ритуале «Нир-е-Наврузи».

В далеком прошлом так называли человека, который во время празднования Наурыза объезжал на лошади улицы и веселил людей своими шутками, песнями и танцами. За свою работу он получал хорошие подарки.

Забытые состязания, которые проводились на Наурыз

К забытым играм, которые проходили в дни празднования, относится состязание в беге босиком. Раньше считалось, что люди, которые приняли участие в ритуальном забеге, получат от земли жизненную энергию.

Отметим, что в спортивном состязании принимали участие мужчины и женщины. К нему они готовились всю зиму.

История празднования Наурыза в Казахстане

Согласно различным историческим летописям Наурыз — один из самых древних праздников на земле. Он отмечается уже более пяти тысяч лет как символ весны и обновления природы.

Отметим, что в спортивном состязании принимали участие мужчины и женщины. К нему они готовились всю зиму.

История празднования Наурыза в КазахстанеСогласно различным историческим летописям Наурыз — один из самых древних праздников на земле. Он отмечается уже более пяти тысяч лет как символ весны и обновления природы.