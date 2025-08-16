Министр культуры смело о ТВ: «Закроешь одну передачу — появится новая»

Первым пунктом визита стала открытая встреча с горожанами и представителями творческой интеллигенции. Министр рассказала о новых тенденциях в информационной сфере и росте конкуренции между СМИ. По её словам, казахстанская аудитория всё активнее потребляет контент через социальные сети, онлайн-платформы и независимые медиа. В результате — ежегодный рост числа зарегистрированных СМИ.

Аида Балаева, министр культуры и информации РК: «Тридцать лет назад у нас было всего два национальных телеканала и около пятнадцати печатных изданий. Сегодня зарегистрировано почти 5 тысяч СМИ — это более 3 тысяч печатных изданий, 238 телеканалов, 99 радиостанций и свыше 1200 интернет-ресурсов. Только в Шымкенте — 424 средства массовой информации».

Участники встречи поднимали актуальные вопросы: от качества творческих конкурсов для детей — до повышения доли образовательного контента в эфире. Один из горожан предложил отказаться от развлекательных шоу, ориентированных лишь на рейтинги. Министр ответила, что запрос общества напрямую влияет на медиаповестку.

Аида Балаева, министр культуры и информации РК: «Я лично пыталась закрыть некоторые передачи, но 70% зрителей продолжают их смотреть. Частные медиа живут по законам рынка. Если мы хотим больше культурных программ — значит, должны проявлять к ним интерес. Тогда их начнут поддерживать и предприниматели. Обещать, что та или иная передача исчезнет — бессмысленно: на её месте появится другая, с другим названием».

Также обсуждались вопросы сохранения историко-культурного наследия, поддержки отечественного контента и развития инфраструктуры в регионе. Министр пообещала, что все предложения и замечания будут переданы в профильные подразделения для детальной проработки.

Аида Балаева, министр культуры и информации РК: «Такие встречи важны — они помогают услышать людей и настроить диалог между обществом и государством. Особенно актуальны предложения по развитию национального искусства и обеспечению прозрачности творческих конкурсов. Это справедливые инициативы».

В завершение встречи аксакалы города поблагодарили министра за открытый диалог и благословили на дальнейшую работу.