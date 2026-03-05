Аида Балаева и митрополит Александр обсудили межконфессиональное согласие

В Астане заместитель премьер-министра — министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева провела встречу с главой православной церкви в Казахстане, митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия государства и православной церкви, а также роль религиозных институтов в укреплении общественного согласия, межконфессионального диалога и сохранении духовных ценностей.

«Конструктивный диалог государства с религиозными объединениями имеет важное значение. Православная церковь вносит значительный вклад в укрепление духовного единства, общественной стабильности и межконфессионального согласия в стране», — отметила Аида Балаева.

По итогам встречи стороны выразили готовность продолжать сотрудничество и реализовывать совместные инициативы в сфере культуры, духовного развития и общественного диалога.