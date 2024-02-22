Три куба воды: и напиться, и умыться

Признаться, многих земляков расстроило сообщение, что в стране для населения вводится механизм дифференциации по объему потребления питьевой воды. У нас теперь появятся четыре уровня потребления. Приказ Министерства национальной экономики РК вступил в силу 11 февраля. Оговорено, что «внедрение будет зависеть от заявки каждого монополиста региона».

Для чего вводится это новшество? Ответ: «Для повышения культуры водосбережения и стимулирования ресурсосбережения».

Давайте посмотрим на эти четыре группы.

I группа – потребление до 3 м³ в месяц, применяется действующий тариф (потребляют 49% населения);

II группа – потребление от 3 до 5 м³ в месяц, + 20% к действующему тарифу (20%);

III группа – потребление от 5 м³ до 10 м³ в месяц, + 50% к действующему тарифу (20%);

IV группа – потребление свыше 10 м³ в месяц, + 100% к действующему тарифу (11%).

Прежде всего надо выяснить: откуда в Министерстве национальной экономики взяли норму три кубических метра воды в месяц на человека?! Интересно, они со специалистами отрасли и проектировщиками посоветовались? Вряд ли. А надо было!

Потому что, к примеру, наши шымкентские инженеры при проектировании многоэтажных жилых домов сейчас работают с такими нормативными документами, как СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 4.01.101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений» (с изменениями на 24.10.2023 года) и СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений» (с изменениями на 24.10.2023 года).

Так вот, согласно этому документу, норматив на воду в жилых помещениях составляет 250 литров в сутки! В месяц это «выльется» в прямом смысле слова в 7,5 кубических метров воды, но никак не в три, заявленных в первой группе.

250 литров воды в сутки – это и на то, чтобы помыться, и попить, и постирать, и в унитаз слить, и обед приготовить, даже цветочки полить. Так где же взяли три куба?!

Может, в Астане можно раз в неделю в баню сходить, а у нас на юге, как только потеплеет, человек два раза в день под душ лезет. Не меньше. Иначе экологическая катастрофа в масштабах квартиры, кабинета или учебной аудитории обеспечена.

Ну и раз норматив по первой группе не выдерживает даже такой поверхностной критики, то что уж говорить об остальных группах.

Глава Министерства водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, рассказывая в Мажилисе о дифференцированных тарифах на воду, добавил: «При применении данного подхода дополнительный доход по стране, по данным МНЭ, составит порядка 13 миллиардов тенге. Данные средства субъекты естественных монополий обязаны направлять по целевому назначению для реконструкции сетей и оборудования, снижения уровня изношенности сетей и уменьшения потерь».

Это так и будет, правда? Что-то верится с трудом! Ведь всякий раз, повышая тариф, монополист заверял профильные, антимонопольное ведомства и нас, потребителей, что полученные средства будут направлены на модернизацию сетей, оборудования и т.д. Слышали, знаем.

А где средства, собранные на эти цели ранее, не пробовали выяснить? И куда эти монополисты девают субсидии, ежегодно выделяемые им из народных денег?

Пока работала над этой редакционной колонкой, появилась свежая информация, что выделенный миллиард тенге на модернизацию Экибастузской ГРЭС-2 украли. Об этом сообщил Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Павлодарской области.

Факт растраты денежных средств выявила прокуратура Павлодарской области. Денежные средства предназначались на расширение и реконструкцию тепловой электростанции с установкой третьего энергоблока. Сейчас проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства преступления, окончательная сумма ущерба и круг лиц, причастных к хищению.

Совсем недавно, 7 февраля 2024 года, Касым-Жомарт Токаев заявил, что требуется ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора.

По словам К. Токаева, госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели отрасль до ее нынешнего состояния. Какой там «не извлекают уроков», зато умеючи изымают из бюджета. Это у нас умеют делать.

Со второй половины 2023 года во всех городах Казахстана из-за катастрофической изношенности инженерных сетей (в некоторых регионах свыше 60%) начали повышать тарифы на коммунальные услуги в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции». Срок действия программы – до 2029 года. По итогам стартовавшей пятилетки казахстанцы должны получить не только обновление сетей, но и коммунальные услуги более высокого качества.

Эх, а ведь до 2029 года еще надо дожить. А пока…

На днях Нацбанк провел ежемесячный опрос среди 1 500 казахстанцев старше 18 лет, чтобы узнать об их доходах, сбережениях и инфляционных ожиданиях. Об этом сообщил «Курсив» и привел результаты анкетирования за январь 2024 года.

На какие товары цены выросли быстрее в январе, по мнению респондентов: на жилищно-коммунальные услуги (40%); мясо (39%); фрукты и овощи (38%); яйца (38%); молочную продукцию (35%); интернет (30%); лекарства (29%).

46% считают, что цены будут в следующем году расти так же, как и в этом, а 25% – расти быстрее.

Напомню, одна из целей введения этих четырех уровней – повышение культуры водосбережения. Отчасти соглашусь. Да, иногда мы непростительно расточительны в использовании воды. Некоторые моют посуду «от и до» под большой струей воды; чистят зубы или бреются под нескончаемым потоком воды; чуть ли не ежедневно принимают расслабляющие ванны и т.д.

Да, надо быть экономнее. Но если вы, власть предержащие, добравшиеся до вершины Олимпа, призываете нас к экономии, то и вы, будьте добры, поумерьте свои аппетиты. Пусть и у вас будут офисы поскромнее, оклады, сопоставимые с нашими, поменьше командировок, особенно за границу, откажитесь от служебного транспорта, не графья, можно и на автобусе на работу добраться. Ближе, ближе надо быть к народу, не отрываться от него, от его нужд и чаяний.

Докажите на деле, что вы умнее и лучше нас. Что вас на эти должности назначили исключительно согласно принципам меритократии (власть лучших), а не кумовства и родства.

Вы же ничего, кроме поднятия цен и тарифов, делать не умеете. Больше тридцати лет независимости страны – а от вас одно только повышение тарифов и плач о том, что сети изношены. Что же вы их не меняли 33 года и три месяца, кто мешал? И каждый раз говорили, что очередное повышение необходимо для модернизации сетей. А толку-то ноль!

И где прозрачность в формировании тарифов? Откуда такие цены на то, что создано не вами, а Всевышним? Да это не что иное, как неэффективное управление. Сделайте хоть что-то для облегчения жизни народа. Например, попробуйте искоренить коррупцию. Хотя бы попробуйте…

Вы цены и тарифы поднимаете на десятки процентов, а почему пенсии только на 7%? Где логика?!

И еще. В своем выступлении в Правительстве Президент РК сказал: «Рост тарифов должен сопровождаться адресным субсидированием потребителей. Этот процесс надо максимально упростить и автоматизировать». Что сделано в этом направлении? Где разъяснения, алгоритм действий?

Надо обязать Минфин РК дать информацию по каждой области о том, сколько денег было выделено из бюджета на замену инженерных частей более чем за 30 лет независимости? И сколько на эти средства поменяли километров водопроводных, канализационных и теплосетей? Вот тогда будет ясная картина.

Старшее поколение еще помнит, как с 1945 по 1955 год в СССР были восстановлены производства и города оккупированных территорий, проложены тысячи километров новых коммуникаций. Это за 10 лет. А за 30 лет в Казахстане мы так и не смогли обновить сети…

И еще. Монополист, когда встает необходимость ремонта в многоэтажном доме, говорит, что внутри дома – это все ваше, вы должны делать ремонт за свой счет. А за домом – это наше. Так где же это «наше»? Мы платили налоги, они, в том числе, шли на развитие инженерных сетей. А сейчас еще и тариф поднимают, дифференцируют.

До каких пор монополисты будут выезжать за счет народа?!

Народ, конечно же, и на этот раз смолчит, «проглотит» очередное повышение тарифов. Но что-то мне подсказывает, что терпение его уже на пределе…

Фарида Шарафутдинова