Жилищная помощь: возможность, о которой стоит знать

В ситуациях, когда официальные правила не покрывают всех жизненных трудностей, на первый план выходят инициатива местных активистов, домовых комитетов и отзывчивость частных компаний. Это важный социальный пласт, который работает параллельно с государственной системой, заполняя отдельные пробелы и реагируя на конкретные нужды жителей.

«Как таковых официальных льгот нет. Но нередко помощь оказывают частные организации. Например, организация, которая занимается вывозом мусора, идет навстречу и делает персональную скидку, если видит, что у семьи действительно тяжелое положение, и повышенная цена на услугу становится неподъемной.

Поставщики интернет-услуг тоже не остались в стороне. У нас есть несколько семей, которые находятся в очень тяжелом, практически критическом финансовом положении. Так, компания-провайдер просто подключила их к социальному тарифу, фактически взяв на себя часть расходов за интернет!» — рассказывает Талиба Бурковецкая, домком, председатель домкомов, бий жилого массива «Тогус».

Подводя итог, можно сказать, что система поддержки для тех, кому сложно оплачивать жилье, в Казахстане сильно изменилась. Государство сделало главное — запустило понятный и прозрачный механизм. Теперь не нужно обивать пороги кабинетов и собирать кипы справок. Все подается онлайн на портале eGov, а решение принимается по четким правилам.

Но жизнь всегда сложнее любых инструкций. И здесь на помощь приходят люди, такие как домкомы, соседи, а иногда — отзывчивые компании. Пока государство помогает с основными платежами за электричество, воду и квартиру, местные активисты могут договориться о скидке на вывоз мусора для многодетной семьи, а интернет-провайдер подключит социальный тариф для пенсионера. Это не прописано в законах, но работает по-человечески.

Жанна КУРМАНБЕКОВА