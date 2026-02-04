Кому положена жилищная помощь

За ответом на этот важный вопрос мы обратились к Байсану Нурсултану, руководителю отдела назначения социальной помощи и осуществления выплат управления занятости и социальной защиты города Шымкента.

На основании постановления Правительства РК №2314 от 30 декабря 2009 года «Об утверждении правил предоставления жилищной помощи», а также решения Шымкентского городского маслихата №58/505-6с от 11 декабря 2019 года «Размер и порядок оказания жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам) г. Шымкента» производится выплата жилищной помощи.

Жилищная помощь предоставляется из средств местного бюджета услугополучателям, постоянно зарегистрированным и проживающим в жилище, которое находится на праве собственности как единственное жилище на территории Республики Казахстан. Также она предоставляется нанимателям (поднанимателям) жилища из государственного жилищного фонда и жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.

Жилищная помощь предоставляется на оплату:

расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе на капитальный ремонт;

коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций;

расходов за пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.

Жилищная помощь определяется как разница между фактической суммой расходов на управление объектом кондоминиума, содержание и капитальный ремонт общего имущества, потребление коммунальных услуг и услуг связи, а также пользование жилищем, и предельно допустимым уровнем расходов услугополучателя на эти цели, установленным местными представительными органами, но не более 5 процентов.

С октября 2025 года вышеуказанная помощь назначается по скоринговой модели. По данной модели проводится анализ распределения и выплаты жилищной помощи в Шымкенте для принятия решения о ее назначении либо об отказе.

В этих целях применяется оценка социально-экономической уязвимости и устойчивости домохозяйств — скоринговая модель. Она реализуется в модуле цифровой платформы на основе данных Цифровой карты семьи.

Модель позволяет провести комплексную оценку благосостояния семьи, включающую анализ материальных и нематериальных компонентов, с учетом иждивенческой нагрузки, способности к самореализации и возможных скрытых доходов.

Такая оценка проводится без участия человека и является основанием для принятия решения по оказанию социальной поддержки. Скоринг преобразует качественные характеристики конкретного домохозяйства в количественные показатели и распределяет его по шкале уровней благосостояния.

Итоговая оценка выводится путем суммирования всех показателей. По скоринговой системе семьи распределяются на шесть уровней благосостояния:

1-й уровень — «крайняя нуждаемость»: семьи, у которых недостаточно средств на питание;

2-й уровень — «нуждаемость»: семьи, где достаточно средств только на питание, но приобретение одежды является затруднительным;

3-й уровень — «относительная стабильность»: достаточно средств на питание и одежду, но приобретение товаров длительного пользования затруднено;

4-й уровень — «стабильность»: достаточно средств на питание, одежду и товары длительного пользования, но приобретение нового автомобиля является затруднительным;

5-й уровень — «благополучие»: достаточно средств на приобретение автомобиля, но приобретение дополнительной недвижимости затруднено;

6-й уровень — «высокое благосостояние»: в таких семьях отсутствуют материальные проблемы, достаточно средств для приобретения дополнительной недвижимости.

Таким образом, меры государственной поддержки будут оказываться семьям с первого по пятый уровни благосостояния. Шестой уровень, куда входят семьи с высоким уровнем доходов, в программу не включен.

Для получения государственной услуги услугополучателям необходимо подать заявление о назначении жилищной помощи через веб-портал «электронного правительства» либо в госкорпорации.

Перечень прилагаемых документов: