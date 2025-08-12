О чем говорила страна 11 августа 2025 года: Ключевые события дня

Россия передала Казахстану мужчину, обвиняемого в надругательстве над ребёнком.

По данным Генпрокуратуры, в ноябре 2024 года в Костанайской области он совершил сексуальное насилие над подростком с психическим заболеванием. Мужчина знал возраст ребёнка и был знаком с его семьёй. После преступления скрылся за границу, был объявлен в международный розыск. В России его задержали и передали казахстанским правоохранителям. Теперь дело направлено в суд.

В Казахстане усилили контроль за соблюдением часов тишины.

Теперь по будням запрещено шуметь с 22:00 до 09:00, а в выходные и праздники — с 23:00 до 10:00. Допустимый уровень шума — 55 децибел днём и 45 ночью. Даже громкая бытовая техника может стать поводом для штрафа: от 20 тысяч тенге ночью до 785 тысяч днём в тяжёлых случаях.

Казахстан отметил 180-летие Абая.

10 августа по всей стране прошли концерты, выставки и литературные вечера. В парке его имени открылся музей с рукописями и переводами произведений на разные языки. Там же состоялись музыкальные выступления и конкурс на лучшее чтение стихов. Праздник ещё раз подчеркнул значимость великого мыслителя для культуры и истории страны.

С 1 января 2026 года в Казахстане отменят транспортный налог для ветеранов, героев, многодетных матерей и людей с инвалидностью.

Льготы получат также госорганы, школы и фермеры. Для старых машин введут скидки: 30% для авто старше 10 лет и 50% — для старше 20. А владельцев дорогих авто стоимостью свыше 70 миллионов тенге обяжут платить 10% налог при продаже, если машина находилась в собственности меньше года. Новый Налоговый кодекс президент подписал 18 июля 2025 года.

С 1 сентября во всех школах и колледжах Казахстана начнёт работать программа против буллинга ДОСБОЛ.

Она прошла пилотное внедрение в 50 учебных заведениях и показала хорошие результаты. Система включает подачу жалобы, её рассмотрение, план помощи и дальнейшее наблюдение с участием педагогов, родителей и учеников. Уже обучено 2,5 тысячи специалистов, а до конца года подготовят ещё 8 тысяч. Цель программы — создать безопасную и дружелюбную атмосферу для всех детей.

И о погоде.

На Казахстан идёт северо-западный циклон. Он принесёт дожди, грозы, местами град и сильный ветер. На севере и востоке в ночные и утренние часы ожидается туман. Температура понизится: на западе днём от 23 до 31 градусов, на севере — от 18 до 23. Жарко и сухо останется лишь на юге, где воздух прогреется до +37.