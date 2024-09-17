Что делать, если забыли вещи в поезде или на вокзале?

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Довольно часто пассажиры забывают или теряют свои личные вещи в поездах. АО «Пассажирские перевозки» напоминает о том, как действовать в такой ситуации и куда обращаться для возврата потерянных вещей.

Если вы обнаружили, что забыли вещи в вагоне после того, как поезд уже отправился, необходимо следовать следующей инструкции:

1) Пассажир обнаруживший забытую вещь, может забрать ее у сотрудников поездной бригады, если поезд все еще находится на станции и до его отправления остается достаточно времени (от 10 до 40 минут).

2)Если поезд уже уехал, пассажир может обратиться в официальный Instagram-аккаунт @jolaushylar_tasymaly или написать в WhatsApp по номеру +7 776 714 5686 для быстрого ответа.

3) Пассажир также может обратиться к дежурному по вокзалу и подать заявление на имя начальника вокзала, указав номер вагона, место и описание забытых вещей. В заявлении нужно добавить просьбу о пересылке вещей.

4) Если проводник находит забытые вещи, они передаются начальнику поезда и отправляются в пункт формирования. Вещи хранятся на вокзале и выдаются владельцу после проверки удостоверения личности.

5) При получении вещей пассажир оплачивает все расходы (хранение, упаковку, перевозку).

АО «Пассажирские перевозки» рекомендует пассажирам внимательно следить за своими личными вещами и при необходимости незамедлительно обращаться за помощью, следуя установленной инструкции. Пассажиры могут получить справочную информацию, связавшись по бесплатному номеру «1433».