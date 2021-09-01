Глава Государства Касым-Жомарт Токаев в своем сегодняшнем послании народу Казахстана призвал не поддаваться на провокации людей, которые выступают против вакцинации.

«Несмотря на проходящую кампанию по вакцинации, некоторые выступают против. Они не только сами отказываются, но и агитируют население, из-за чего столько людей вводят в заблуждение. Такие люди должны понимать, что они вредят другим», — отметил Президент РК.

К.Токаев считает, что такие люди должны понимать, что несут ответственность не только за свою, но и за чужую жизнь.

«Человечество пережило множество эпидемий. В ближайшее время могут появиться новые штаммы коронавируса. Мы не можем ждать, когда это произойдет. Надо научиться жить в таких условиях и адаптироваться к дальнейшему развитию», — подчеркнул Глава государства, отметив, что сейчас очень важно закупить бустерную вакцину.