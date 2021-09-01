Многие наши лаборатории медицинской экспертизы не соответствуют международным стандартам. По проекту «Здоровая нация» необходимо оснастить высокотехнологичным оборудованием не менее 12 лабораторий, такое поручение дал сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

Кроме того, следует подготовить весь сектор здравоохранения к устойчивой системе вакцинации.

Он считает, что в стране должна быть создана национальная система, которая будет заниматься прогнозированием биологической безопасности страны.

Эта мера предусмотрена действующим законопроектом.

«Благодаря этому до 90% наших лабораторий работают в соответствии с международными требованиями. Мы не должны ухудшать ситуацию с заболеваниями, не связанными с коронавирусом», — сказал К.Токаев.

В рамках национального проекта «Здоровая нация» на 2021-2024 годы планируется оснащение по три лаборатории СЭС в год.

Модернизация лабораторного оборудования позволит выполнять весь спектр необходимых исследований, сократить время проведения тестов, повысить качество предоставляемых услуг, а также оказывать помощь в эпидемиологических расследованиях и определять первопричины вспышек.

По словам Главы государства, коронавирус стал серьезным испытанием для всей системы здравоохранения страны.

Он уверен, что необходимо и далее повышать эффективность системы здравоохранения.