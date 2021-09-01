Многие наши лаборатории медицинской экспертизы не соответствуют международным стандартам.
Кроме того, следует подготовить весь сектор здравоохранения к устойчивой системе вакцинации.
Он считает, что в стране должна быть создана национальная система, которая будет заниматься прогнозированием биологической безопасности страны.
Эта мера предусмотрена действующим законопроектом.
«Благодаря этому до 90% наших лабораторий работают в соответствии с международными требованиями. Мы не должны ухудшать ситуацию с заболеваниями, не связанными с коронавирусом», — сказал К.Токаев.
В рамках национального проекта «Здоровая нация» на 2021-2024 годы планируется оснащение по три лаборатории СЭС в год.
Модернизация лабораторного оборудования позволит выполнять весь спектр необходимых исследований, сократить время проведения тестов, повысить качество предоставляемых услуг, а также оказывать помощь в эпидемиологических расследованиях и определять первопричины вспышек.
По словам Главы государства, коронавирус стал серьезным испытанием для всей системы здравоохранения страны.
Он уверен, что необходимо и далее повышать эффективность системы здравоохранения.