10 кг мефедрона и 2 тонны прекурсоров обнаружили в нарколаборатории в Шымкенте

В частном доме в микрорайоне «Бозарык» развернули настоящую нараолабораторию, передает OTYRAR.

В ходе обыска обнаружено и изъято лабораторное оборудование, прекурсоры и готовые к реализации наркотики синтетического происхождения в особо крупном размере.

“Предварительно изъято около 10 кг мефедрона и 2 тонны прекурсоров. По факту незаконной переработки, приобретения, хранения и изготовления в целях сбыта наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.297 УК РК”,-сказано в официальном сообщении прокуратуры Шымкента.

Иную информацию в соответствии с требованиями разглашать не стали.