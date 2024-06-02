2 блогера задержаны за вымогательство в Туркестанской области

За вымогательство задержаны два блогера, сообщают прокуратуре.

Так два активных блогера «A» и «E» требовали 100 000 тенге у директора одной из школ района за удаление поста в социальной сети Facebook, которая порочила его деловую репутацию.

«По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекска РК, подозреваемые взяты под стражу сроком на 2 месяца.

Иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению»,-сказано в официальном сообщении прокуратуры.