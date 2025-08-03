С 1 сентября школьников будут кормить по стандартам ВОЗ

С 1 сентября в школьных буфетах и столовых запрещается продажа фастфуда и напитков с высоким содержанием сахара. По словам ответственных органов, эта мера направлена на защиту здоровья школьников и формирование культуры правильного питания с раннего возраста.

Акмарал Альназарова, министр здравоохранения РК: «Сформирован чёткий перечень продуктов, разрешённых к продаже в школьных столовых. Запрещена реализация легкоусвояемых углеводов, таких как фастфуд, гамбургеры, чебуреки и аналогичные изделия. Регламентированы даже такие детали, как допустимое количество сахара на 100 мл компота. Мы пересмотрели нормы, действовавшие с 2014 года, и привели их в соответствие с международными требованиями Всемирной организации здравоохранения. Газированные напитки и шоколад полностью исключены из ассортимента буфетов. На сегодняшний день основная задача — обеспечить системный контроль за выполнением этих требований».

В министерстве здравоохранения настаивают — в школьном меню должны преобладать полезные, питательные и богатые витаминами продукты — овощи, молочные изделия, натуральные соки и блюда домашнего приготовления.

При этом, родители такое решение поддерживают:

— Я считаю, что это правильно. Детям нужно давать только полезную еду. Я и сама не разрешаю, но дети ведь всё равно тянутся к вредному. Кстати, запоры от этого у детей бывают часто;

— Правильно. Газировка очень вредна. Говорю это как медик;

— Я не возражаю, это правильно. От таких продуктов много вреда. Лучше пусть едят натуральную, полезную пищу.

В свою очередь, врачи подчёркивают: с последствиями неправильного питания сталкиваются многие школьники. По их словам, из 10 обратившихся за медицинской помощью, около 6–7 страдают именно от проблем, вызванных несбалансированным рационом.

Улзада Сулейменова, педиатр городской поликлиники №8: «В составе фастфуда содержится большое количество вредных веществ и добавок. Они могут спровоцировать хронические заболевания у подростков. К примеру, в газировке количество сахара в пять раз выше нормы — это приводит к сахарному диабету, кожным заболеваниям. Жирные компоненты вызывают сердечно-сосудистые проблемы. Кофеин, содержащийся в газировке, негативно влияет на детский организм — снижает концентрацию внимания, память, а также может стать одной из причин проявлений аутизма».

Инициаторы нововведения отмечают: новые меры положительно скажутся на успеваемости, физическом развитии и общем самочувствии школьников.