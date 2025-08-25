Революция в школьном питании

РАБАТ уже сообщал своим читателям, что с сентября в 25 школах Шымкента заработают стоматологические кабинеты. Как оказалось, это не единственная новость в связке «школа – горздрав».

С нового учебного года в организациях образования Казахстана вводится новый стандарт питания с увеличением овощей, фруктов и молочной продукции.

Сегодня в Казахстане бесплатным школьным питанием обеспечиваются 1,7 млн. учащихся.

«Следует стремиться к международным стандартам питания детей, это оказывает прямое влияние на здоровье подрастающего поколения», – подчеркнул Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

С чем связаны такие революционные перемены, РАБАТу разъяснил главный специалист отдела охраны здоровья матери и ребенка управления здравоохранения г. Шымкента Бектас Нұртасұлы Қайып.

– Бектас Нұртасұлы, откуда это новшество?

– Питание школьников – важнейший вопрос, на него давно обратили внимание не только в министерствах здравоохранения и просвещения, но и эксперты Казахской академии питания и UNICEF.

На недавнем совещании Правительства РК министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова проинформировала, что в текущем году проведены проверки в 312 школах и школьных пищеблоках. По итогам проверок выдано 246 предписаний. В текущем учебном году по сравнению с прошлым количество школ, не имеющих санитарно-эпидемиологических заключений, сократилось в 1,4 раза. Ежегодно проводится мониторинг готовности школ к новому учебному году, сегодня охвачено мониторингом порядка двух тысяч учреждений.

– Какую опасность, чисто теоретически, может представлять школьная столовая? Несоблюдение санитарных норм, больные повара, недолжное хранение и приготовление пищи? Так? Какие новые требования могут внедрить медики, чтобы наши дети стопроцентно получали качественное питание?

– Напомню, в Казахстане реализуется национальный проект «Комфортная школа». Для повышения уровня безопасности на объектах пребывания детей Министерство здравоохранения РК разработало новые подходы по усилению госконтроля за детскими учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета.

Основные нововведения:

* одновременное обследование всех субъектов, оказывающих услуги в школах;

* внедрение принципа «внезапности» проверок, то есть отмена предварительного уведомления;

* внедрение новой формы контроля – мониторингов с посещением объектов.

Правда, эти поправки пока находятся на рассмотрении депутатов Парламента РК.

В организациях образования вводится в действие новый стандарт питания. Принятый 4 марта 2025 года стандарт вступает в силу

1 сентября. Это результат совместной работы Казахской академии питания с министерствами здравоохранения и просвещения РК, а также с фондом UNICEF.

– Будьте добры, поподробнее… Уверена, узнать об этом будет интересно многим!

– Этот стандарт питания разработан с учетом современных международных требований к здоровому питанию и предусматривает сокращение сахара до 3,6 раза, соли – до пяти раз, а также увеличение потребления овощей, фруктов и молочной продукции.

Стандарт содержит также требования к организации питания в малокомплектных школах, буфетах, а еще – к питанию детей с особыми диетическими потребностями. Впервые внедрено понятие «индекс несъедаемости». Это необходимо для определения уровня удовлетворенности питанием детей и соответственно оценки эффективности системы организации школьного питания.

– Ну наконец-то обратили внимание на эту проблему. Не удивлена. Однажды мой внук, в ту пору ученик начального звена, задал нам вопрос: «Почему так невкусно готовят в школьных столовых? Ведь там работают повара!»

– Думаю, с этим будет покончено. Как отметила министр здравоохранения РК, в рамках реализации стандарта питания разработано многовариантное примерное меню для школьного питания, впервые разработано меню для малокомплектных школ, где отсутствуют возможности для приготовления горячих блюд. Новый подход направлен на обеспечение детей сбалансированным, безопасным и полезным рационом, соответствующим современным требованиям здоровья и развития.

– Какие ожидания вы, медики, связываете с внедрением нового стандарта питания?

– Внедряемая реформа школьного питания не только окажет влияние на улучшение физического состояния детей, но и имеет долгосрочный социально-экономический эффект.

Новый стандарт школьного питания:

* способствует повышению успеваемости,

* улучшает концентрацию,

* снижает риски хронических заболеваний в будущем,

* формирует культуру правильного питания с раннего возраста.

Новый стандарт школьного питания направлен на оздоровление рациона, в частности, это предполагает сокращение сахара, соли и переработанных продуктов, увеличение доли овощей, фруктов, белков, цельнозерновых и молочных продуктов.

– А как все это отразится на здоровье школьников?

– Отвечу словами президента Казахской академии питания Алмаза Шармана, который заявил, что строгое соблюдение требований стандарта будет способствовать снижению детского ожирения на 10-15%, диабета второго типа – на 10-20%, артериальной гипертензии – на 8-18% и других хронических заболеваний – на 5-15%.

– А кто будет оценивать качество приготовленной пищи в школьной столовой?

– В оценку качества приготовленной пищи будут вовлечены школьные медицинские сестры.

– Чего теперь точно не будет в школьных столовых?

– Фастфуда не будет, он запрещен! Отныне никакой газировки, чипсов, колбас и кремовых десертов. ГМО и несертифицированные продукты запрещены!

– Вы сказали про индекс несъедаемости…

– Да, введен индекс несъедаемости: если дети оставляют более 30% еды, то меню пересматривают.

– Где-то апробированы эти новшества?

– Да, пилотный проект протестирован в школах и детсадах Алматы.

– Благодарю за разъяснения.

Фарида Шарафутдинова