В школах Казахстана вводят конину в меню дважды в неделю

Заместитель Премьер-министра и министр национальной экономики Серик Жумангарин в ответе на депутатский запрос рассказал о включении конины в рацион школьников и военнослужащих.

С 1 сентября в учебных заведениях действует единый стандарт организации питания. Он был разработан с учётом рекомендаций ВОЗ по снижению риска ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Стандарт увеличивает долю овощей и фруктов и исключает продукты с высоким содержанием соли и сахара.

По словам Серика Жумангарина, соответствии со стандартом, конину рекомендуется включать в рацион дважды в неделю по две порции. При этом организации, обслуживающие питание, имеют возможность самостоятельно составлять меню с учётом разнообразия, доступных продуктов, национальных традиций и международных рекомендаций.

Министерства обороны и внутренних дел поддерживают введение конины в рацион военнослужащих, отмечая её высокую биологическую ценность и потенциальное положительное влияние на физическое состояние личного состава.

В настоящее время также рассматривается расширение списка социально значимых продуктов, в который планируется включить конину.