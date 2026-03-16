Прокуратура Шымкента восстановила права инвестора фитнес-клуба World Class

Прокуратура города Шымкента при координации комитета по защите прав инвесторов восстановила права крупного инвестора в сфере услуг, реализовавшего проект фитнес-клуба «World Class».

Общий объем инвестиций в данный проект составил 1,5 млрд тенге, благодаря чему было создано более 100 новых рабочих мест.

Как установлено в ходе проверки, управление контроля и качества городской среды провело внеплановую проверку объекта на основании обращения одного из жителей. По ее итогам государственный орган вынес предписание о полном приостановлении деятельности фитнес-клуба.

Прокуратура выявила, что данное требование было незаконным.

«Согласно статье 31-3 закона РК „Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности“ уполномоченный орган вынес предписание, не соответствующее требованиям законодательства», — сообщили в надзорном органе.

Отмечается, что действия должностных лиц привели к фактической остановке работы бизнеса и препятствовали законной предпринимательской деятельности.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора приказ о приостановлении деятельности фитнес-клуба отменен», — уточнили в прокуратуре.

Кроме того, за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность сотрудник уполномоченного органа привлечен к административной ответственности. По статье 173 КоАП РК ему назначен штраф в размере 216 250 тенге.