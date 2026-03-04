В Шымкенте 976 гектаров земель переведены в государственный лесной фонд

Прокуратурой Шымкента в ходе анализа состояния законности выявлены земельные участки иных категорий, подлежащие включению в состав государственного лесного фонда.

«По результатам надзорной деятельности установлены земли, которые соответствуют критериям для перевода в категорию лесного фонда», — отмечается в информации надзорного органа.

По акту прокурорского надзора акиматом города была создана комиссия с участием заинтересованных государственных органов. По итогам её работы одобрен перевод указанных земель в категорию земель лесного фонда.

Постановлением акима города в состав государственного лесного фонда включены земельные участки общей площадью 976,355 гектара, расположенные в Абайском районе.

«Принятые меры направлены на укрепление правового режима охраны лесных территорий, повышение экологической устойчивости и дальнейшее увеличение площади государственного лесного фонда города», — подчеркнули в прокуратуре.

Отмечается, что вопросы охраны и защиты лесов находятся на постоянном контроле прокуратуры Шымкента.