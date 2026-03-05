Посол Грузии прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область

В Туркестанскую область с рабочим визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Казахстан Леван Диасамидзе.
Почетного гостя встретил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.
Стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.
На сегодняшний день в Казахстане успешно работают около 250 компаний с участием грузинского капитала.
Казахстан поставляет Грузии преимущественно продукцию сельского хозяйства, металлургии и промышленности, а Грузия Казахстану — напитки , лекарственные средства и другие товары.
Стороны договорились о дальнейшем углублении взаимного сотрудничества, совместном поиске путей реализации инвестиционных проектов и расширении деловых контактов.