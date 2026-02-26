Аким Туркестанской области провёл встречу с представителями испанской компании «Aqualia»

В ходе переговоров был представлен инвестиционный потенциал региона, а также обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере питьевого водоснабжения.

Компания Aqualia является одной из крупнейших европейских компаний, работающих в сфере водоснабжения. Нуралхан Кушеров отметил, что в Туркестанской области ведётся системная работа по модернизации инфраструктуры и обеспечению населённых пунктов качественной питьевой водой. Он подчеркнул важность эффективного управления водными ресурсами, внедрения современных технологий и использования международного опыта.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области:

«Туркестанская область — динамично развивающийся регион. Здесь созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов, открываются предприятия и новые заводы. Мы готовы обсуждать проекты, направленные на повышение качества жизни населения, и выстраивать партнёрские отношения».

В свою очередь генеральный директор компании Aqualia по Центральной Азии Хосе Мигель Сантос Гонсалес рассказал о реализуемых проектах по модернизации водной инфраструктуры и заявил о готовности к партнёрству и совместной работе.

Стороны рассмотрели возможности модернизации систем питьевого водоснабжения региона, реализации инфраструктурных проектов и развития инвестиционного сотрудничества. По итогам встречи достигнута договорённость о дальнейшей проработке конкретных проектов и определении взаимовыгодных направлений партнёрства.