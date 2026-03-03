В Туркестане рассмотрены меры по развитию агропромышленного комплекса

Туркестанская область является одним из ведущих аграрных регионов Казахстана. На долю области приходится 13% всей сельскохозяйственной продукции страны.

Ежегодно здесь производится продукции на сумму более 1,2 трлн тенге.

Планомерно растут площади посевов, развиваются тепличное хозяйство, животноводство и переработка продукции.

АО «КазАгроФинанс» запускает новую программу лизинга по водосбережению для поддержки вододефицитных регионов. Также увеличена сумма финансирования лизинга сельхозтехники.

В Туркестане состоялось расширенное совещание по вопросам развития сельскохозяйственной отрасли региона, увеличения объемов производства и технического оснащения.

В ходе встречи представители АО «КазАгроФинанс» представили итоги поддержки фермеров Туркестанской области и планы на 2026 год.

В 2026 году компания планирует выделить Туркестанской области 19 млрд тенге. На сегодняшний день уже приняты заявки на сумму 7,1 млрд тенге. Основная часть этих средств будет направлена на качественное проведение весенне-полевых работ.

Для повышения доступности техники компания представила ряд льготных программ:

— «Льготный лизинг»: ставка вознаграждения 5-6%, срок до 7 лет, аванс от 0%.

— «Сделано в Казахстане»: для отечественной техники — ставка 6% на срок до 10 лет.

— «Свои корма»: лизинг кормозаготовительной техники под 6% до 10 лет.

— «Агролизинг»: широкая программа за счет собственных средств компании под 12,6%, охватывающая технику, не подлежащую субсидированию.

Главным приоритетом Туркестанского региона является развитие оросительных систем.

Сейчас через «Агролизинг» можно приобрести мобильные системы орошения под 12,6%.

Кроме того, компания планирует запустить новые направления: лизинг дождевальных машин, выдачу займов на создание инфраструктуры и комплексное финансирование современных систем орошения.

В завершение встречи аграрии смогли задать вопросы и озвучить свои предложения.

Создание диалоговой площадки даст новый импульс развитию аграрного сектора региона, так как предложения участников станут основой для будущих планов развития