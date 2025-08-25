Ушла из жизни мудрая мать Великой степи — Жұпар апа Мәдуанқызы

Самое чуткое и справедливое мерило времени — человеческое сердце. И особое место среди них занимает сердце матери, всегда отзывчивое к радостям и испытаниям жизни.

Ушла Жұпар апа Мәдуанқызы — женщина, ставшая символом стойкости и мудрости своего поколения. Её называли матерью Великой степи, хранительницей традиций и примером жизненной силы.

Жұпар апа родилась в мае 1929 года в Тюлькубасском районе Туркестанской области. Судьба подарила ей большую семью: пятерых детей, десять внуков, двадцать семь правнуков и двух прапраправнуков.

Её супруг, Қауысбек Тұрысбеков, был известным партийным деятелем, занимал должность первого секретаря Шардаринского райкома партии.

Потомок святого Толе би, Жұпар апа была не только заботливой матерью и хранительницей домашнего очага. Она умела брать на себя ответственность за весь род, думала о благополучии общества, разделяя с мужчинами тяготы времени.

Соединяя материнскую заботу, мудрость и тяжёлый труд, она оставила потомкам пример стойкости, достоинства и великодушия.

Светлая память о Жұпар апа останется в сердцах родных и всех, кто её знал.