Специалисты бьют тревогу: борьбу с саранчой необходимо усилить

В Туркестанской области в этом году кампания по борьбе с саранчой началась раньше обычного. Из-за засухи увеличилось распространение вредителей, поэтому фитосанитарная безопасность взята на особый контроль. Аким области Нуралхан Кушеров специально посетил Келесский район, где проконтролировал проводимые работы и дал конкретные поручения ответственным специалистам.

В настоящее время свыше 421 тыс. гектар обрабатываются химическим способом, мобилизовано более 2 тысяч специалистов, задействовано свыше 400 единиц спецтехники, дроны и авиация.

Марат Орынбаев, руководитель ТОФ «Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов»: «В прошлом году все эти очаги находились в этом районе — в Кожатогае Арыси, Монтайтасе, а также в верхней части Сарыагаша и Келеса. В результате прошлогодней обработки саранча оттуда сместилась, и в прошлом году уровень распространения в Бирлике был низким. В этом году она перемещается к границе села Актобе, на территории сельского округа Бирлик. Для максимальной координации, вся территория разделена на 65 зон, в каждой из которых закреплена отдельная рабочая группа. Оперативный штаб развернут в сельском округе Бирлик Келесского района».

Борьба с саранчой не ограничивается только применением химических препаратов. Проводятся и агротехнические мероприятия. В частности, запланирована вспашка более 2 тыс. гектар — это снижает размножение вредителей на 35-50%, проводится мониторинг на территории более 1 млн гектаров для выявления личинок.