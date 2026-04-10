Туркестанскую область начнут рекламировать на бортах самолетов

В Туркестанской области подписана трёхсторонняя дорожная карта по развитию туризма. Соглашение о сотрудничестве заключили авиакомпания SCAT Airlines, туристический информационный центр Open Turkistan и управление туризма города Шымкента.

Инициатива направлена на развитие авиасообщения, продвижение туристического потенциала региона и увеличение потока путешественников в Туркестан.

В рамках сотрудничества планируется реализовать совместные проекты по продвижению туристических продуктов и информационной поддержке региона. Теперь пассажиры рейсов авиакомпании SCAT смогут познакомиться с туристическими возможностями Туркестанской области прямо на борту самолетов и в бортовом журнале.

Отмечается, что регион демонстрирует устойчивый рост туристической отрасли. По итогам 2025 года Туркестанскую область посетили более 500 тысяч туристов — на 15,9% больше, чем годом ранее. Исторические объекты региона приняли свыше 1 млн посетителей. В области работают 265 объектов размещения, что также превышает прошлогодние показатели.