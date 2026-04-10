Онлайн трансляцию олимпиады ведут в Шымкенте

В Шымкенте проходит заключительный этап республиканской олимпиады по общественно-гуманитарному направлению среди учащихся 9–11 (12) классов. Соревнования проводятся на базе школы №145 «Келешек» и продлятся до 13 апреля.

Участники состязаются по предметам «Русский язык и литература», «Русский язык и литература» в школах с казахским языком обучения, а также «Основы права».

В финальном этапе принимают участие 272 школьника из всех регионов страны. Среди них 87 участников по русскому языку и литературе, 92 — по русскому языку и литературе в школах с казахским языком обучения и 93 — по основам права.

За ходом олимпиады можно следить в режиме онлайн.

Прямые трансляции и дополнительная информация доступны на сайте daryn.kz/respa.