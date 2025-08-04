В прогулочной зоне в Шымкенте запретили движение на велосипедах и самокатах

В Шымкенте на участке между стадионом имени Кажымукана и дендропарком, где в прошлом году была создана новая прогулочная зона на месте бывшей детской железной дороги, с 4 августа вводится запрет на езду на велосипедах и самокатах.

Это решение принято в связи с обращениями горожан и с целью повышения безопасности: в последнее время участились случаи наезда на пешеходов из-за превышения скорости.

Теперь эта дорожка будет использоваться исключительно для пеших прогулок.

Соответствующие дорожные знаки уже обновлены.

Для владельцев велосипедов и самокатов предусмотрен альтернативный маршрут — специализированная велодорожка «Денсаулық жолы» («Дорога здоровья») протяжённостью 13,1 км.

На сегодняшний день введён в эксплуатацию участок длиной 3,5 км — от проспекта Байдибек би до Бозарыкской развязки.

Кроме того, продолжается строительство ещё одного отрезка велодорожки протяжённостью 4,1 км, который соединит текущий маршрут с ипподромом через объездную дорогу А-2.