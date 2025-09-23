В Мактааральском районе мужчина жестоко убит за любовь

В Мактааральском районе Туркестанской области 30-летний мужчина погиб после избиения односельчанами. По словам родственников, он приехал в соседнее село к своей невесте, где шестеро парней напали на него.

Родные 30-летнего Азиза Куралбаева из села Конырат записали видеообращение к Президенту. Уже год они добиваются наказания виновных. По их словам, Азиза избили за то, что он приехал к своей невесте. От полученных травм мужчина впал в кому и умер через три месяца.

Трагедия произошла 11 ноября 2024 года. На следующий день родные нашли Азиза в районной больнице — тело мужчины, по их словам, было изуродовано.

Алмир Куралбаев, брат погибшего: «Когда я вошёл в палату, я его не узнал. Всё тело было в гематомах, лицо распухло, вокруг глаз сгустки крови. Правая часть грудной клетки почернела — похоже, его били ногами. А на руке был ожог от сигареты».

По словам родственников, в избиении участвовали шестеро человек. Однако на скамье подсудимых оказались только четверо. Двоих следствие перевело в статус свидетелей. Семья погибшего считает это несправедливым.

Молдир Уенбаева, невестка погибшего: «Шестеро парней увезли Азиза за село и жестоко избили. Это было зимой — они облили его холодной водой, влили в рот алкоголь, а один даже прижёг руку сигаретой. Когда он потерял сознание, его просто выбросили на окраине села».

Уголовное дело рассматривается в Жетысайском районном суде. Судебные прения завершены, приговор пока не вынесен.

«К ответственности привлечены четыре человека. Двое обвиняются по статье “групповое хулиганство”, ещё двоим предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть. Судья удалился в совещательную комнату», — сообщили в пресс-службе Туркестанского областного суда.

Родные Азиза убеждены: двое нападавших избежали наказания, благодаря связям и деньгам. Семья просит Президента и Генеральную прокуратуру вмешаться в дело и восстановить справедливость.