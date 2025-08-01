В Шымкенте на два дня перекроют улицу Момынова

Для проезда водителям предлагают воспользоваться объездными путями, передает Kazinform.

В связи с монтажом бетонных балок в рамках строительства железнодорожного переезда на улице Момынова движение автотранспорта в указанном районе будет временно ограничено.

Полное перекрытие улицы Момынова в Шымкенте будет действовать 2 и 3 августа.

— Объездные пути проработаны, схема движения размещена. Просим заранее планировать маршруты и приносим извинения за временные неудобства, — сообщили в городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Отметим, что через этот участок проходит основной транспортный поток из жилого массива Сайрам в более чем 15 населенных пунктов Туркестанской области. Чиновники уверяют, что вскоре водители смогут добираться без пробок, благодаря строительству нового надземного моста через железную дорогу.