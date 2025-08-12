В Шымкенте стартовал опрос о качестве образования, медицины, экологии и городской инфраструктуры

Акционерное общество «Институт экономических исследований» совместно с министерством национальной экономики Республики Казахстан ежегодно формирует национальный рейтинг качества жизни в городах страны.

Этот рейтинг создаётся на основе комплексного анализа ключевых сфер: образования, здравоохранения, транспортной системы, инфраструктуры, экологии, уровня цифровизации и других показателей.

В 2025 году сбор данных для рейтинга проходит с июля по сентябрь в формате онлайн-опроса среди жителей городов.

Участие граждан позволит получить объективную и актуальную информацию о состоянии различных сфер жизни, что в дальнейшем станет основой для принятия управленческих решений и реализации программ по повышению качества городской среды.

Жителям предлагается пройти онлайн-опрос, выбрав удобный язык заполнения:

На казахском языке или на на русском языке.