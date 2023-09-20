Кто получает в Казахстане зарплату больше всех?

Средние зарплаты по регионам озвучили в институте экономических исследований.

Самую высокую зарплату в Казахстане, по данным исследования института экономических расследований получают жители Жанаозена, больше 680 тысяч тенге. В три раза меньше чем жанаозенцы, зарабатывают талдыкорганцы, 212 тысяч тенге.

На втором месте в статистике оказался Атырау с зарплатой в 513 тысяч тенге. Замыкает тройку лидеров Сатпаев — 475 тыс. тенге. Актаусцы получают в среднем 442 тысячи, на 40 тысяч меньше зарабатывают жезказганцы. А вот жители Астаны, несмотря на то что живут в столице, получают 389 тысяч. В Алматы, средняя зарплата составляет 338 тысяч тенге.

Экономисты говорят, реальное положение дел намного хуже. По словам Марата Абдурахманова, среднюю зарплату нужно рассчитывать исходя из количества работоспособных и работающих граждан, безработных, но получающих доходы и самозанятых. Таких в стране порядка 10 миллионов. Официальная же статистика берет только работающих официально, порядка 4 миллионов человек.

«135-140 тысяч тенге в среднем по стране реальная. Если учесть что большинство ИП у нас в стране порядка 2 миллионов человек указывают минимальную зарплату, а фактически зарабатывают порядка 130-140 тысяч тенге у нас так и должно получиться, в принципе. У нас статистика служит политическим целям, а не отражает реальную ситуацию в стране», — говорит Марат Абдурахманов экономист.

При этом, официально средняя зарплата в стране ежегодно увеличивается. Но лучше жить от этого казахстанцы явно не стали. Цены растут на продукты, лекарства, одежду и другие услуги.

«Значительно высокие цены на все услуги, на продукты питания, на в общем прожиточный минимум, потому, наверное, у людей качество жизни не меняется вообще. Богатые богатеют дальше, а средний слой населения остается средним, а может и ухудшается», — говорит Асхат Нурлыбаев, депутат маслихата г. Шымкента.

По данным института экономических исследований, зарплата перекрывает «дороговизну жизни» в Атырау, Сатпаеве, Жанаозене, Актау, Жезказгане и Балхаше. Меньше всего в Алматы и Шымкенте.