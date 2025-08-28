Жителям Шымкента рассказали о новых сервисах судебной системы

В Казахстане активно развивается цифровизация судебной системы, что позволяет сделать правосудие более доступным, прозрачным и оперативным.

Одним из ключевых инструментов этого процесса стала экосистема «Судебный кабинет», предоставляющая гражданам и бизнесу единый онлайн-доступ к судебным услугам.

Платформа позволяет подавать заявления, отслеживать ход дел, получать судебные акты и протоколы.

Запущенный в 2014 году сервис за последние годы значительно расширил функционал: внедрены мобильные приложения, QR-авторизация, Telegram-боты.

С 1 июля 2025 года появилась возможность загружать документы в форматах PDF, DOC(X), XLS(X) размером до 20 МБ.

Регистрация осуществляется через ЭЦП либо по ИИН/БИН.

Сегодня более 90% гражданских исков подаются в электронном виде, а все залы судебных заседаний оснащены системами аудио- и видеозаписи, что исключило бумажные протоколы и усилило прозрачность процесса.

Автоматическое распределение дел снижает риск вмешательства человеческого фактора, а ситуационный центр Верховного суда в онлайн-режиме отслеживает сотни индикаторов правосудия.

Для анализа судебной практики создана платформа «Талдау», где собраны классификаторы, прецеденты и аналитические материалы.

К числу недавних новаций относятся цифровой помощник для взыскателей, система автоматической отмены арестов, биометрическая идентификация в e-нотариате, усовершенствованная система судебной экспертизы E-saraptama 2.0 и технология виртуальной аутопсии.

Всё это делает судебные процедуры более быстрыми и удобными, приближая их к модели «электронного правосудия».

Особое внимание уделяется интернет-мошенничествам, число которых ежегодно растёт.

В 2024 году зафиксировано свыше 22 тысяч фактов на сумму 45,5 млрд тенге, в первом квартале 2025 года — 6,2 тысячи случаев, а к августу того же года их число превысило 14 тысяч с ущербом более 6 млрд тенге.

Уголовный кодекс предусматривает ответственность не только за сам обман, но и за незаконную передачу банковских счетов.

Пострадавшие могут добиваться защиты и в гражданско-правовом порядке — через иски о взыскании неосновательного обогащения, признании сделок недействительными или возврате средств по криптовалютным операциям.

С 2024 года в силу вступила новая норма закона «О банках и банковской деятельности», которая обязывает банки при выявлении мошенничества приостанавливать взыскания и возвращать клиентам незаконно удержанные суммы по займам, оформленным без их участия.

Судьи напомнили жителям Шымкента о простых правилах безопасности: не разглашать коды подтверждения, использовать двухфакторную аутентификацию, не переводить деньги через посредников, а при подозрительных ситуациях связываться с банком только по официальным номерам.

В случае мошенничества необходимо немедленно блокировать счета, обращаться в полицию и подавать иск к получателю незаконного перевода.