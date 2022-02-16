Как судить будем: по совести или по закону? В Шымкенте человек, совершивший смертельный наезд на пешехода, попал под амнистию.

Без пожелания доброго утра

О случившемся горе родня в Шымкенте узнала от родных, живущих в Краснодаре. Тревогу забили дочери-студентки Кубанского университета, когда их мама не вышла утром на связь по WhatsApp. В своих телефонах девушки не обнаружили традиционного утреннего приветствия от мамы. Без ее «Доброе утро! Хорошего дня!», появлявшихся на экранах смартфонов, не начинался ни один день.

Что могло с ней случиться? Украли телефон, сел аккумулятор, или… Сразу стало нестерпимо тревожно на душе. Карина и Диана, так зовут девушек, тот час же поделились своими опасениями с отцом. Родители давно жили в разводе, но интересы дочерей для бывших супругов были важнее всего.

Девушки учились под присмотром отца, переехавшего в Краснодар из Шымкента. Их отец по телефону, подняв все свои прежние связи, вскоре выяснил, что его бывшая супруга, мать его дочерей, Зухра Усманова, находится в реанимации одной из городских больниц. Туда ее привезли после наезда автомобиля. Она без сознания.

В то утро Зухра по обыкновению шла пешком на работу. Злосчастный пешеходный переход стал для нее роковым… Врачи делали все возможное для ее спасения. Но прогнозы, увы, были неутешительными. Краснодарцы в тот же день вылетели в Шымкент. Случилось это 14 сентября 2021 года.

Без эмоций. Только факты

4 февраля 2022 года в Абайском районном суде г. Шымкента рассматривалось дело по факту гибели Зухры Усмановой. Председательствовал судья А. Дусалиев, гособвинителем выступал прокурор С. Балтабаев. Потерпевшей стороной выступили дочери погибшей Зухры – Карина и Диана Бакиевы и их тетя, родная сестра Зухры – Барно Ахметова. Ответчик – Болат Нурмадиев.

Вот выписка из описательной части решения суда: «Подсудимый Б. Нурмадиев 14 сентября 2021 года около 08:23 на пешеходном переходе, управляя автомобилем марки Mitsubishi Montero Sport с государственным номерным знаком 383 CBA 17 по ул. Желтоксан Абайского района в направлении Темирлановского шоссе и пр. Момышулы, в качестве водителя совершил наезд на пешеходном переходе, грубо нарушив требования ПДД, он совершил ДТП, сбив потерпевшую Усманову Зухру Азатбековну, которая переходила дорогу слева направо по пешеходному переходу.

В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия потерпевшая Усманова З. с различными телесными повреждениями поступила в реанимационное отделение Шымкентской городской клинической больницы №1 и скончалась, не приходя в сознание, 19 сентября 2021 года около 06:30 в результате полученных телесных повреждений».

А что подсудимый?

В мотивационной части решения суда сказано: «Подсудимый Нурмадиев Б. в суде полностью признал предъявленное ему обвинение и сообщил, что 14 сентября 2021 года около 08:23 на пешеходном переходе, управляя автомобилем марки Mitsubishi Montero Sport с государственным номерным знаком 383 CBA 17 по ул. Желтоксан Абайского района в направлении Темирлановского шоссе и пр. Момышулы, на переднем правом пассажирском сиденье автомобиля сидел его знакомый.

Затем при повороте в сторону пр. Момышулы в правую сторону, то есть по дороге, предназначенной для дополнительного поворота, когда смотрел налево назад, произошел удар, сразу же при осмотре он понял, что совершил дорожно-транспортное происшествие, ударив пешехода передней частью автомобиля. В это время знакомый, сидевший рядом, громко закричал, это его шокировало, поэтому он в ужасе нажал педаль газа вместо тормоза и, оттащив пешехода дальше на 10-15 метров, остановился.

После этого сразу же, выйдя из автомобиля, он увидел пешехода, лежащего под его автомобилем. Затем с помощью собравшихся на улице людей пешехода вытащили из-под автомобиля, а собравшиеся и проезжающие мимо полицейские вызвали скорую помощь. Через 10-15 минут прибыли сотрудники бригады скорой помощи и увезли пешехода в больницу. В это время пешеход находился в бессознательном состоянии».

Бедный… пасечник

В той же мотивационной части решения суда сказано: «В настоящее время представители потерпевшей не принимают извинений, Нурмадиев Б. неоднократно обращался к ним с извинениями. По гражданскому иску понесенные дочерьми потерпевшей З. Усмановой расходы Бакировой Д. 281 503 тенге, Бакировой К. 224 571 тенге и представителем потерпевшей Ахметовой Б. 46 777 тенге за медицинские услуги, авиабилет 19 644 тенге, услуги адвоката и нотариуса 43 209 тенге признает, а на поминальные услуги 632 634 тенге и моральный ущерб 9 000 000 тенге в рамках закона просит понизить, так как таких средств у него нет, работал пчеловодом за 60 000 тенге в месяц. Просит суд назначить легкое наказание с применением закона «Об амнистии».

«Жизнь бесценна». А кто это сказал?!

На суде представитель потерпевшей Барно Ахметовой Иван Шестаков сообщил суду: нельзя сделать вывод, что подсудимый Нурмадиев Б. искренне раскаялся в произошедшем. И вот почему: после дорожно-транспортного происшествия он продал принадлежащий ему автомобиль.

Вы только представьте себе, автомобиль – главная улика, который до вступления решения суда в силу по закону РК должен был оставаться на штрафстоянке! Для чего и как он это сделал?! Как – пусть разбираются компетентные органы, а для чего – очевидно: чтобы избежать материальной ответственности.

Виновник ДТП не принес извинений и не возместил материального ущерба. Поэтому потерпевшая сторона не простила Нурмадиева Б. и попросила суд назначить ему строгое наказание без применения закона «Об амнистии», а также полностью удовлетворить гражданский иск.

Читать заключение о смерти несчастной Зухры просто страшно, на человеке не осталось живого места: «Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы №9745/666 от 18 октября 2021 года, причиной смерти гражданки Усмановой З. являются двойная тупая телесная травма, осложненная отеком головного мозга, перелом костей скелета, ушиб головного мозга… и т. д.». Эти травмы, несовместимые с жизнью, нанесены автомобилем, управлял которым Нурмадиев Б.

Автомобиль был в исправности

Согласно заключению судэкспертизы транспортных средств №3670 от 20 октября 2021 года, автомобиль марки Mitsubishi Montero Sport с госзнаком 383 CBA 17 не имел дефектов в системе рулевого управления и тормозных системах ног. Автомобиль имел техническую возможность не совершать наезд на пешехода с применением торможения.

Осужден, но свободен!

Суд признал подсудимого Нурмадиева Б. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 345 УК РК, и назначил ему наказание по этой статье в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с лишением права управления транспортным средством сроком на пять лет.

И тут же в резолютивной части решения суда указано: «Освободить от отбывания основного наказания подсудимого Нурмадиева Б. в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 2 Закона РК от 7 декабря 2021 года №81-VII «Об амнистии в связи с 30-летием независимости Республики Казахстан».

Чем обоснована такая гуманность? Оказывается, суд, устанавливая размер и вид наказания подсудимому Нурмадиеву Б., в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств учел признание совершенного преступления, искреннее раскаяние, наличие на иждивении малолетних детей, а обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание, нашел отсутствующими.

Суд нашел, что Нурмадиев Б., совершивший преступление небольшой тяжести, согласно Закону «Об амнистии», подлежит освобождению от основного наказания. Подсудимый Нурмадиев Б. письменно указал, что не возражает против применения к нему этого закона. Еще бы он возражал…

Материальная ответственность

По гражданскому иску с подсудимого Нурмадиева Б. в пользу гражданского истца Ахметовой Б. просили взыскать 1 248 338 тенге. Сестра погибшей Барно Ахметова просила взыскать материальные затраты в свою пользу и дочерей погибшей Зухры – Дианы и Карины. Однако представителем потерпевшей на следствии была признана только Б. Ахметова. Суд нашел целесообразным взыскать с ответчика Нурмадиева Б. общую сумму материального ущерба в полном размере в пользу Барно Ахметовой.

По взысканию морального ущерба

Размер предъявленного подсудимому Нурмадиеву Б. морального ущерба в пользу истцов составил 9 000 000 тенге. С этим вышло совсем не так, как требовали истцы. Наш гуманный суд принял во внимание, что Нурмадиев Б. в настоящее время имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь и является единственным кормильцем.

Да, суд считает, что требование гражданского истца Ахметовой Б. о взыскании морального вреда является обоснованным, однако размер морального вреда, на который она претендовала, по мнению суда, чрезмерный. Поэтому с 9 млн. тенге эта сумма снижена до 4 млн.

Не согласна!

Осиротевшие дочери Зухры улетели на Кубань спустя 40 дней после ее смерти. Надо продолжать учебу. Постигшее их горе останется с ними навсегда.

Обязанности их мамы, опекуна в самом широком смысле этого слова, легли на плечи тети Барно.

На днях я встретила ее. Она поделилась своими переживаниями: «Понимаете, Зухра очень любила жизнь. Была позитивным, веселым и общительным человеком. Две девочки, которых она растила одна, осиротели, – сказала Барно. – Да, они немаленькие, но, когда жизнь родного человека обрывается по вине чужого, по-моему возраст не имеет никакого значения! Мама до конца твоей жизни есть самое дорогое и ценное. Их мама, моя родная сестра, погибла, и самое страшное, что за это преступление, пусть и непреднамеренное, нет никакого наказания!

Я понимаю, если бы она нарушила правила дорожного движения, тогда виновата была она сама! Но раздавить человека и протащить еще 15 метров по пешеходному переходу, и при этом остаться без наказания?! Суд присудил материальный и моральный ущерб пять миллионов?! А убийца, у меня нет других слов для этого человека, спокойно живет дальше. Мне интересно, а какое наказание применил бы господин судья, если бы, допустим, с его сестрой или братом случилось такое происшествие?! Как спокойно спит сам виновник Нурмадиев, который снял без решения суда со штрафстоянки машину, на которой он убил мою сестренку? Спокойно ее продал и, по всей вероятности, отнес деньги туда, где ему помогли выйти сухим из воды!

За эти пять месяцев я много прочитала о ДТП. В одних виноваты водители, в других – пешеходы. Очень много смертей! Да их количество и будет расти, потому что нет наказания ни той, ни другой стороне. Да, мой случай может показаться рядовым, потому что мое горе для них чужое. А вы, каждый из вас, представьте себя на моем месте. Какие у вас будут эмоции?! За каждое преступление должно быть наказание! Вот тогда в государстве будет порядок. Мой крик души – это протест против такого сверх гуманного применения статей закона нашим правосудием!

Я сейчас подаю на апелляцию. Хочу, чтобы Нурмадиев сел в тюрьму. Чтобы в отношении него не применяли закон

«Об амнистии». Возможно, я опять проиграю дело, но хочу, чтобы общественность знала пофамильно людей, которые вершат наши судьбы!»

Да, вот такое оно – горе одной семьи. Как говорится, частный случай…

Фарида Шарафутдинова