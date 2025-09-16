16 проектов и миллиарды тенге инвестиций ждут Кентау в этом году

Кентау наращивает темпы развития. В этом году здесь планируют запустить 16 новых проектов. А это — сотни рабочих мест и миллиарды инвестиций. Только за последние месяцы в городе появились шесть новых бизнесов, а экономику пополнили суммой более пяти миллиардов тенге.

Шесть проектов — и это только начало. Основная часть инвестиций направлена в сельское хозяйство, промышленность и сферу услуг. Каждый новый объект — это производственные мощности, новые рабочие места и рост уровня жизни горожан.

Аскар Абилдаев, начальник отдела предпринимательства и сельского хозяйства Кентау: «В промышленности реализованы два проекта, в сфере малого и среднего бизнеса один, а в сельском хозяйстве — три. У малого бизнеса лидируют торговля и услуги, а у средних и крупных предприятий приоритет за промышленностью и агросектором».

Но впереди намного больше. До конца года в Кентау запустят ещё 16 проектов. Это почти 700 новых рабочих мест и сильный импульс для экономики города.

Аскар Абилдаев, начальник отдела предпринимательства и сельского хозяйства Кентау: «В ближайшее время стартуют проекты в промышленности, сфере услуг и сельском хозяйстве. В целом это 670 новых рабочих мест для жителей города».

Новые индустриальные парки и специальная экономическая зона делают Кентау особенно привлекательным для инвесторов. Подведена инфраструктура, предоставлены льготы, а условия работы — одни из самых выгодных в регионе.

Аскар Абилдаев, начальник отдела предпринимательства и сельского хозяйства Кентау: «Есть налоговые послабления, льготы в аренде и тарифах. В индустриальной зоне, например, аренда одного квадратного метра — 225 тенге, кубометр питьевой воды — 75 тенге».

Сегодня в Кентау работают три крупных и 15 средних предприятий, а также более 6800 малых и средних бизнесов. Почти все из них реально функционируют. Эксперты называют это признаком высокой предпринимательской активности города и уверены: Кентау превращается в точку роста региона.