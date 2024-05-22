Шантаж откровенным фото и убийство школьницы: присяжные ужесточили приговор

В громком судебном процессе по делу об убийстве девятиклассницы в Туркестанской области поставлена точка.

Пострадавшая сторона обжаловала приговор суда в апелляционной инстанции.

На скамье подсудимых — подозреваемые в убийстве 15-летней Аружан Орынбай. Они настаивают, чтобы их лица не показывали. Приговор по шокирующему преступлению вынесли еще в прошлом году. Подсудимым гособвинитель инкриминировал сразу три статьи: «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений», «Вымогательство» и «Убийство».

Суд первой инстанции приговорил первого подсудимого к 16 годам колонии, а второй отделался условным сроком. Родные Аружан не согласились с решением судьи и подали апелляционная жалобу. Суд второй инстанции прошел с участием присяжных. В итоге: Таскын Толеп приговорен к 3 годам колонии, а Бейбарыс Берик — к 16.

Бейбарыс Берик, подсудимый:

«Я не имею абсолютно никакого отношения к гибели Аружан. Все, что говорит этот мальчик — ложь. Если бы я мог спрятать нож, я бы не дал оружие ему. Разве я не должен самостоятельно удалить доказательства при таком раскладе?»

В суде установлено, что один из подсудимых переслал полуобнаженное фото Аружан своему приятелю. Последний решился на вымогательство и предложил другу заполучить от школьницы 1 млн тенге, чтобы ее откровенная фотография не попала в сеть. Когда друг шантажиста отказался, он пригрозил, что применит против него силу в случае несогласия.

В итоге, на последней встрече, в полночь, между шантажистами и жертвой произошла ссора. Девушке нанесли два ножевых ранения, а после сбросили в канал. Апелляционный суд по громкому делу рассматривали четыре месяца. В итоге, сторона обвинения решением присяжных осталась недовольна, в отличие от пострадавшей стороны.

Динара Зилгараева, мать погибшей Аружан Орынбай:

«Я считаю, что три года — это правильно. И правильно было дать второму подсудимому 16 лет. Он не просил прощения. Он не сознался. Но все доказано, есть результаты экспертиз»

Мать подсудимого:

«Я же сказала, что я против решения суда. Я подам апелляцию еще раз. Мой сын ни в чем не виновен»

Решение апелляционной инстанции пока не вступило в законную силу.