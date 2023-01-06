В Шымкенте приостановлена подача газа в 7 микрорайонах

Без газа остались жители 7 микрорайонов, 6 многоэтажных домов, гостиницы и торгово-развлекательный центр.

В связи с возникновением аварийной ситуации на газопроводе высокого давления, подача газа была приостановлена для потребителей нижеследующих участков и объектов города:

Микрорайоны (включая объекты жилого, общественного и коммерческого назначения): Наурыз, Туран, Туркестан, Бам, Нурсат, Кайтпас, район административного-делового центра.

Котельные: ЖК Тумар, ЖК Дендропарк, ЖК Биик, Сайман, ЖК Наурыз парк, мкр. Нурсат.

Прочие объекты: гостинница Казына, гостинница Рамада, ТЦ Гипер Хаус и объекты, находящиеся вдоль проспекта Байдибек би от кольца «Бозарык» до ул. Рыскулова.

После проведения ремонтных работ подача газа будет восстановлена. Потребителей просят не оставлять газовые приборы включенными.