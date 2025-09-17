Братья-чемпионы гордостью вернулись на родину

Махмуд и Торехан Сабырхановы вернулись на родину с золотом. Победителей чемпионата мира по боксу, прошедшего в Ливерпуле, встретили в аэропорту Шымкента. В мировом первенстве приняли участие больше 500 спортсменов из 68 стран мира.

Цветы и громкие аплодисменты. Так Шымкент встречает своих героев — братьев Сабырхановых, которые вернулись домой с золотом чемпионата мира по боксу. Чемпионов встречали как настоящих героев: болельщики поднимали их на плечи, осыпали цветами и спешили сделать памятные фотографии. Их победа, гордость не только для родных, но и для всей страны.

Отечественная сборная триумфально выступила на чемпионате мира в Ливерпуле, где гимн страны прозвучал семь раз. Казахстан занял первое место в общекомандном зачёте. В двух финалах на высшую ступень пьедестала поднимались родные братья — Махмуд и Торехан Сабырхановы, принеся Казахстану золотые медали и подняв флаг на английской арене. Останавливаться на достигнутом чемпионы не планируют. Признаются, их следующая цель — золото Олимпийских игр.

Махмуд Сабырхан, чемпион мира по боксу: «Мы очень рады вернуться на родину, в Казахстан, в Шымкент. Почетно вернуться чемпионами мира. Это не только наша победа, это победа всей страны, всей команды. Это результат не только наших тренировок, но и огромной работы нашего личного тренера Оралбека Ильяса. Спасибо ему большое».

19-летний Торехан Сабырхан дебютировал на взрослом чемпионате мира и дошел до финала в весе до 70 кг. Спортсмен вошел в историю независимого Казахстана, как один из самых молодых чемпионов мира. Боксер признаётся, победа далась нелегко.

Торехан Сабырхан, чемпион мира по боксу: «Я был меньше ростом, чем мои соперники, они были крупнее. Первый раунд сам не понял, как прошёл. Но я знал, что в итоге одержу победу. Тренер из кричал: «Тореш, ты победишь! Вперёд!» Слава Аллаху — выиграл.»

Аскер Сабырхан, дедушка чемпионов, едва дождался момента, когда сможет обнять внуков, и признался: их победа — гордость всей страны.

Аскер Сабырхан, дедушка чемпионов: «Вся страна стала свидетелем достижений моих двух внуков. И вы — свидетели. Желаю им крепкого здоровья и благополучия».

В управления физической культуры и спорта подчеркнули, что за достигнутым успехом стоят не только интенсивные тренировки, но и сила духа, воля к победе и чувство ответственности перед страной. И чемпионы полностью оправдали надежды.

Ермек Дармено, заместитель руководителя управления физкультуры и спорта: «Помимо воли, большую роль сыграло и чувство национальной гордости. На последних боях Торехан сам говорил: «Агай, я выиграю», и сражался с честью».

Махмуд Сабырхан является двукратным чемпионом мира — первую золотую медаль он завоевал на чемпионате мира в Ташкенте в 2023 году. Его младший брат, Торехан Сабырхан – победитель и призер молодежных первенств.