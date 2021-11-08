Завтра, в 10:30 утра, в аэропорту Шымкента встретят серебряного призера Чемпионата мира по боксу, Сабырхана Махмуда.

На соревнованиях в Белграде боксер из Шымкента провел 5 поединков, 4 из которых выиграл со счетом 5:0. В финальном бою он уступил японскому спортсмену, подарив стране серебряную медаль.

К слову, успехи спортсменов третьего мегаполиса впечатляющие. За последние 9 месяцев, в общей сложности, спортсмены Шымкента, по разным видам спорта, завоевали 415 золота, 327 серебра и 367 бронзовых медалей на различных чемпионатах и первенствах, как в стране, так и за рубежом:

чемпионаты Азии — 33 золота, 28 серебра, 14 бронзы

чемпионатах мира — 4 золота, 8 серебра, 5 бронзовых медалей

Кубки мира — 9 золота, 8 серебра, 16 бронзовых медалей.

Кстати, в национальную сборную Казахстана из Шымкента входят 885 спортсменов. Из них, в основном составе — 416 человек. В молодежный состав вошли 268 спортсмена, в молодежный -201.