Чемпионку мира по боксу встретили в аэропорту Шымкента

Юная спортсменка из Шымкента стала чемпионкой мира по боксу. На соревнованиях в Испании Элина Базарова провела 4 раунда и с явным преимуществом выиграла финальную схватку.

Спортсменка из Шымкента Элина Базарова выиграла молодежный чемпионат мира по боксу в испанской Ла-Нусии. В аэропорту её встречают тренеры, родственники, друзья и фанаты.

18-летняя Элина Базарова провела 4 поединка. В финале, в весовой категории до 54 килограммов, она встретилась с соперницей из Германии. Наша землячка одержала победу единогласным решением судей. При этом в первом раунде шымкентская спортсменка дважды отправила соперницу в нокдаун.

«Хочу сказать спасибо всем казахстанцам за поддержку. В финале я вышла на ринг со спортсменкой из Германии. Это было не просто, но я выиграла. И очень рада. Буду и дальше стремиться только к победам», — говорит Элина Базарова, чемпионка мира по боксу.

Элина занимается боксом 9 лет. Девушка упорно шла к победе. В первом раунде она обошла японку со счетом 5:0, затем представительницу Индии со счетом 5:0. Счет 3:2 оказался, когда девушка боксировала со спортсменкой из Голландии.

А в финальной встрече с немкой она победила со счетом 5:0.

«Я считаю — это большое достижение как для самой спортсменки, так и для Шымкента и развития спорта в целом. Будем дальше тренироваться, чтобы спортсменка показывала такие же хорошие результаты», — говорит Бауыржан Турманбаев, руководитель управления спорта г.Шымкента.

В чемпионате мира по боксу среди молодежи приняли участие 597 спортсменов из 73 стран мира. Честь нашей страны в соревнованиях представляли 24 спортсмена.