В Шымкенте прошла встреча юных боксеров с легендами ринга

В шымкентском филиале центрального спортивного клуба армии состоялась встреча, которая, без сомнения, оставит яркий след в сердцах юных спортсменов.

Воспитанники кружков и солдаты срочной службы войсковой части 35748 получили уникальную возможность пообщаться с легендами казахстанского бокса, перенять их опыт и вдохновиться их достижениями.

Гостями мероприятия стали:

Абзал Куттыбеков: многократный чемпион спартакиад страны по боксу, чемпион мира среди войск, мастер спорта международного класса;

Алишер Омаркулов: старший тренер центрального спортивного клуба города Алматы, начальник команды по боксу, старший лейтенант;

Сакен Бибосынов: серебряный и бронзовый призер чемпионата Азии по боксу, чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады 2020 года в Токио, военнослужащий ЦСКА.

Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере, где царил дух единства, целеустремленности и любви к спорту.

Легендарные боксеры не просто поделились своими достижениями, но и рассказали о пути к вершинам спортивного мастерства, о взлетах и падениях, о целеустремленности, трудолюбии и преданности своему делу.

Особый интерес у юных спортсменов вызвали рассказы о новых методах тренировок, которые наглядно продемонстрировали опытные боксеры.

С нескрываемым энтузиазмом воспитанники кружков и солдаты участвовали в мастер-классах и спаррингах, с жадностью впитывая бесценные советы от мэтров казахстанского бокса.

В завершение встречи именитые спортсмены ЦСКА пожелали юным боксерам и солдатам никогда не останавливаться на достигнутом, упорно тренироваться, укреплять свое здоровье, ставить перед собой амбициозные цели и, неустанно двигаясь к ним, стать надежной опорой и гордостью своей страны.

Это событие стало настоящим праздником спорта, подарив всем его участникам заряд положительных эмоций, вдохновения и веру в свои силы.