В российском городе Казань завершились Первые игры стран СНГ.

Четыре из 6 наших мастеров кожаных перчаток в своем весе не уступили победу своим соперникам.

В общей сложности призы были разыграны в 26 весовых категориях (13-среди юношей, 13-среди девушек), а 21 из них завоевали медали (4 золота, 2 серебра и 15 бронз).

В поединке по боксу победителями стали лучшие боксеры Туркестанской области Улжан Сарсенбек в весе до 60 кг, бронзовым призером стала наша землячка Дельфина Абильхан, которая выступила на ринге в весе до 46 кг.

А бронзовым призером стал Нурислам Калдыбаев в весе 52 кг, выступавший на ринге среди юношей.

Надо отметить, что туркестанские мастера кожаных перчаток продемонстрировали свою стойкость и силу на соревнованиях в Казани.