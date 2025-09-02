Чемпионка из Казахстана завоевывает пьедесталы

История Нурилы Турисбековой — это пример того, как увлечение может перерасти в профессию и спорт высших достижений. За десять лет она прошла путь от начинающей всадницы до мастера спорта международного класса, чемпионки Казахстана и призёра престижных международных турниров. Девушка вернулась с крупного турнира, на котором завоевала три первым и одно второе место.

Каждый барьер — это вызов, каждая победа — результат многолетнего труда. История Нурилы Турисбековой о том, как любовь к лошадям превратилась в высокие достижения. Девушка вернулась с турнира по конкуру посвящённого Дню Конституции.

На соревнования съехались спортсмены со всей страны. Нурила вместе со своим конём по кличке Цендер завоевала сразу три первых места и одно второе.

«Я получила большое удовольствие, выступая там, потому что маршруты были построены очень грамотно, мне удалось пройти чисто и быстро. Я занимаюсь этим видом спорта уже 10 лет, этот вид спорта меня, наверное, зацепил тем, что я обожаю лошадей, они очень чуткие животные, можно сказать зеркало человека, они как психологи, и этот вид спорта приносит мне большое удовольствие и азарт, когда я преодолеваю препятствия», — рассказала мастер спорта международного класса по конкуру, чемпионка Республики Казахстан Нурила Турисбекова.

В 2023 году Нурила Турисбекова стала чемпионкой Казахстана, а этим летом блеснула на крупном международном турнире, который впервые прошёл в стране: спортсменка заняла второе место в личном зачёте и первое — в командном.

Уже десять лет девушка посвящает себя конному спорту, является мастером спорта международного класса, чемпионкой Казахстана, а также многократной победительницей и призёром национальных и международных турниров. Для неё лошадь — не просто партнёр, а друг и помощник.

Нурила Турисбекова, мастер спорта международного класса по конкуру, чемпионка Республики Казахстан: «Я испытываю большую благодарность своему партнеру, потому что это живое существо, это не взять поиграть в мяч, нужно с ним договариваться, у него есть свое настроение, он очень волнуется перед выступлением. И я очень радуюсь, благодарю тренера, родителей и партнера, который мне помогал».

Сегодня Нурила не останавливается на достигнутом и вместе с командой готовится к новым высотам.

— Сейчас мы с командой готовимся на чемпионат Азии и на следующий год, дай бог, планируем поехать на Азиатские игры в Японию.

В её карьере уже немало побед, но впереди — ещё больше ярких стартов, преодолённых маршрутов и высоких наград.