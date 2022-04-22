Как решится вопрос с манежем для конного спорта?

Школа олимпийского резерва по национальным видам спорта, где занимаются спортсмены и дети с особенностями развития боятся остаться без манежа. Без него тренировки невозможны.

Шымкентских спортсменов не оставят без манежа. 25 конкуристов будут заниматься на старом манеже. Этот вид спорта — олимпийский, наездники представляют Казахстан на мировой арене. Тревогу забили родители и тренеры, говорят, заграждение манежа разобрали. До этого, по их словам, камнями завалили площадку где мыли лошадей, разобрали сенохранилище. Сотрудники компании поспешили людей успокоить, сносить его не будут, пока не построят новый.

«Тренировочную площадку застроили, поставили парковку, машины. В данный момент нам нужно готовиться. Позавчера уехал мальчик, он в данный момент в Узбекистане на этапе Кубка мира, по приезду тренироваться негде будет. Здесь стройка везде, машины ездят, фуры», — говорит Екатерина Орловская, старший тренер по конкуру.

Занимаются на манеже и дети с особыми потребностями. Иппотерапию здесь проходят 25 детей с аутизмом, ДЦП и другими диагнозами. Ежедневные занятия требуются и особенным детям, и спортсменам, и самим лошадям.

Перенести спортшколу планировали в новый ипподром. В компании застройщика говорят — заграждение манежа убрали не они, а вот сенохранилище действительно разобрали – материалы перенесли на место будущего нового ипподрома, чтобы осенью было, куда складировать сено. К слову, спортшколу планировали перевести весной, но из-за проблем с изъятием земли, строительство затянулось.

«Манеж будет снесен только тогда, когда будет взамен предоставлен новый. Это инвестпроект, в рамках которого мы выкупаем участок. Строим здесь жилой комплекс, а вместо этого предоставляем новый ипподром», — говорит Айдын Жакежанов, руководитель проекта от «BI-GROUP».

Более того, в компании заявили – в течение 10 дней восстановят заграждение в манеже, а также в ближайшие дни установят на территории школы моечную и проведут освещение.