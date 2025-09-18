Эксперты заявили о плачевной экологической ситуации в Шымкенте

Экологическая ситуация в Шымкенте вызывает серьезные опасения. Несмотря на выделение средств и наличие планов, многие проблемы остаются нерешенными: качество воздуха снижается, водные ресурсы страдают от отходов, а система переработки мусора работает неэффективно.

Экологи подчеркивают, что для улучшения ситуации необходим комплексный и прозрачный подход.

На повестке общественных слушаний — острые экологические проблемы мегаполиса. Общественники поставили перед собой задачу: создать для горожан комфортные условия, где каждый сможет дышать чистым воздухом.

В приоритете — организация системы утилизации мусора, прием и переработка строительных отходов. Но эксперты подчеркивают: без комплексного подхода и четкого плана решить застарелые проблемы невозможно. Даже существующий план мероприятий по экологии, по их словам, не отвечает всем вызовам. К примеру, в городе до сих пор нет приборов и специальных приложений, которые показывали бы уровень загрязнения воздуха.

«Экологическая политика Шымкента — она такая плачевная, учитывая, что план мероприятий 2021 года, прошло 4 года, вы только сейчас согласовываете», — возмущается член общественного совета министерства экологии и природных ресурсов РК Азамат Аяйбергенов.

«Например, есть программа AirQ. В ней показано, что Алматы занимает 35-е место, рейтинг 61. Люди могут видеть полезную информацию. Самый грязный регион Джакарта, рейтинг 163. Самое чистое — Норвегия, всего 16. Вы должны также работать, чтобы каждый житель города мог зайти и посмотреть, какое у нас качество воздуха», — говорит общественный деятель Алтай Ордабеков.

Говорили и о переработке мусора. На строительство мусоросжигательного завода в Шымкенте выделено 80 миллионов тенге. Шаг, по словам экологов, безусловно, важный, но при наличии финансирования работа ведется бессистемно. Некоторые отходы средней степени опасности попадают в общий мусор, сортировки нет, а вопрос утилизации попросту остается без контроля.

Алтай Ордабеков, общественный деятель: «Кто проводит сортировку? Все бытовые отходы идут в общую кучу мусора. Среди них, например, есть батарейки, и люди не знают, куда их сдавать. Их сортируют отдельно или нет? В них ведь содержатся тяжелые металлы».

«Это очень большая проблема для нашего города. Сортировка твердых бытовых отходов. Завод, как мы говорили, построят», — ответила руководитель отдела управления развития комфортной городской среды Шымкента Гульнар Ермекбаева.

По словам общественников, экологическая ситуация в Шымкенте вызывает серьезную тревогу. Загрязнение водных ресурсов, рост количества бытовых отходов и стихийных свалок, ухудшение качества воздуха напрямую сказываются на жизни горожан. В этих условиях необходимы не разрозненные инициативы, а системные планы.

«Отсутствуют качественные качественные характеристики и целевые показатели по атмосферному воздуху. Что даст этот план мероприятий? Насколько сократится выброс загрязняющих веществ в атмосферу — тоже неизвестно. Аналогичная ситуация касается водных ресурсов, подземных вод, земли, почв. Нет конкретных характеристик. Уменьшится там на 100-200 тонн и что будет дальше происходить. Вы больше заточены на мониторинг, будете проводить мониторинг выбросов, но что он даст, какое уменьшение выбросов и вливание на здоровье населения города Шымкента? Соответственно, «Атмосферный воздух» раздел, он требует доработки, «Зеленые насаждения» требуют уточнения, какие деревья, по сколько, речь идет о государственных средствах», — уточнил член общественного совета министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Азамат Аяйбергенов.

Кроме того, важно и экологическое образование, уверены эксперты. В школах и университетах необходимо проводить лекции по энергоэффективности, разумному расходованию водных ресурсов и сортировке отходов. Экологи настаивают: распределение бюджетных средств на создание благоприятной экологической обстановки должно быть прозрачным, кроме того нужен научный и экологически выверенный подход к посадке и увеличению зеленых насаждений в городе. Представители профильного ведомства так и не смогли дать исчерпывающих ответов на поставленные вопросы экологов.