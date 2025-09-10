Какие изменения произошли в поликлинике №2 после возврата в госсобственность

Городская поликлиника №2 — одно из медицинских учреждений Шымкента, которое многие годы обслуживает горожан. После того, как в прошлом году объект вернулся в государственное управление из частного, работа организации получила новый импульс: закуплено современное оборудование, увеличился штат врачей. По словам специалистов, это повысило доверие жителей к поликлинике и снизило количество жалоб.

Нагима Бейсенова прикреплена к поликлинике уже 20 лет. Женщина довольна качеством обслуживания. По её словам, врачи вовремя приглашают пациентов на обследования и обеспечивают бесплатными лекарствами.

Нагима Бейсенова, жительница г. Шымкента: «Когда это была частная поликлиника, нам приходилось часто менять место обслуживания. С тех пор, как перешли в государственную, стало лучше. Здесь созданы все условия: врачи принимают вовремя, есть всё необходимое оборудование».

Серьёзные обновления в поликлинике заметны и сейчас. Здесь появились новые аппараты, что укрепило доверие пациентов.

Роза Изтилеуова, председатель профсоюзной организации поликлиники №2: «У нас обновили 8 аппаратов ЭКГ, 3 аппарата УЗИ, несколько видов смарт- и лабораторных анализаторов. Качество медуслуг стало выше, жалоб стало меньше. А к концу 2025 года ожидается обновление рентген-аппарата, флюорографа и маммографа».

Нуржамал Туганбаева, медсестра поликлиники №2: «В августе этого года при поддержке акима территория нашей поликлиники была полностью заасфальтирована и обновлена. Также мы прошли национальную аккредитацию и получили первую категорию».

После перехода в госсобственность в поликлинике №2 расширилась не только материально-техническая база, но и штат специалистов. Руководство отмечает, что государство предусмотрело меры поддержки для врачей. Сегодня здесь трудятся более 500 сотрудников, около сотни из них — врачи. К поликлинике прикреплено свыше 55 тысяч жителей города.